ILVA: BENTIVOGLI, PREZZO OCCUPAZIONALE TROPPO SALATO, INACCETTABILE

30 maggio 2017- 16:40

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Partiamo male. Il prezzo occupazionale che emerge dalle proposte di Am Investco e di AcciaItalia (Jindal-Arvedi-Cdp-Del Vecchio) è troppo salato. Il confronto, che è stato riaggiornato a giovedì alle 10, deve confrontarsi su risultati migliori. Sarebbe assolutamente inaccettabile per Taranto, Genova, Novi Ligue un prezzo così salato in termini di lavoro". Così il segretario generale della Fim Cisl, Marco Bentivogli al termine della riunione al Mise."Pensiamo -aggiunge il sindacalista- che si debba partire con chiarezza sugli investimenti ambientali, produttivi e anche sul prezzo. Servono dettagli molto più chiari sugli investimenti, sul ciclo produttivo, sull'uso delle tecnologie perché altrimenti anche l'occupazione dichiarata rischia di non essere quella reale". Anche sul costo medio salariale, rileva, "ci sono dei problemi: nel caso di AcciaItalia è molto più basso di quello attuale mentre è un po' più alto quello di Am Investco".Bisogna ricorda a tutti, aggiunge il leader della Fim, "che la siderurgia in Italia ha già perso molto tessuto produttivo e occupazione. E questo sarebbe un colpo gravissimo che non possiamo accettare". E l'alternativa a Am Investco per i sindacati non è un'alternativa. "Il saldo occupazione è ancora più negativo. Risale -osserva Bentivogli- dopo 6 anni. Ma sei anni sono tantissimi, un'enormità. Non si può in ogni caso ripartire nel 2018 con 6.400 esuberi: non riusciamo e non vogliamo immaginare una cosa del genere".