ILVA: BENTIVOGLI, TROPPO INCOGNITE, PIANO DOPO NEGOZIATO SIA DI VERO RILANCIO

1 giugno 2017- 14:34

Roma, 1 giu.(AdnKronos) - "Vogliamo che il piano che arriverà dopo il negoziato sia un piano di rilancio vero. Non vogliamo aver nessuna possibilità che ArcelorMittal possa rilevare lo stabilimento per poi prendersi delle quote di mercato e poi non procedere agli investimenti per un vero e proprio rilancio". Ad affermarlo, al termine dell'incontro al Mise, è il segretario generale della Fim-Cisl, Marco Bentivogli.Il confronto, rileva, "è stato interrotto e proseguirà successivamente. Il Governo ha spiegato che non è più possibile andare oltre senza l'aggiduciazione. Per cui il confronto continuerà dopo il 5 giugno, data in cui verrà fatto il decreto di aggiudicazione alla cordata che sembra essere destinataria dell'orientamento del Governo", ossia ArcelorMittal-Marcegaglia."Ci sono ancora troppo incognite e noi vogliamo che sia un piano che non porti subito ad una gestione di licenziamenti ma porti ad una maggiore chiarezza sugli investimenti ambientali, produttivi e di tecnologia", sottolinea Bentivogli.