27 aprile 2018- 11:05 Ilva: Calenda, Am InvestCo ha obbligo mantenimento 10.000 persone

Roma, 27 apr. (AdnKronos) - "AM InvestCo ha un obbligo di mantenimento di 10.000 persone per tutto l’arco del piano. Riconoscendo inquadramento, diritti e retribuzioni. Altri numeri rientrano nella tattica negoziale fessa che ha bloccato il tavolo". Così in un tweet il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda rispondendo agli utenti in merito alla vicenda Ilva.