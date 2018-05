2 maggio 2018- 15:50 Ilva: Calenda, italiani ci pagano per risolvere problemi non per fare populismo

Roma, 2 mag. (AdnKronos) - "Io lavoro per fare in modo che possano crescerci in sicurezza, investendo 2,3 mld per bonifiche e ambiente e 1,2 mld per impianti. Cosa che negli ultimi 50 anni non è stata fatta. Gli italiani ci pagano per risolvere problemi non per fare becero populismo da talk show di quart’ordine". Così il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, rispondendo a un tweet dell'esponente del Movimento 5 Stelle Dino Giarrusso che, rivolgendosi al ministro, gli chiedeva: "Farebbe crescere i suoi figli accanto all'Ilva di Taranto? Non risponda con giri di parole, la prego, ma mi dica sì o no, se può".