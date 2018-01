ILVA: CISL, PROTOCOLLO LEGALITà DI TARANTO UNA BUONA NOTIZIA

25 gennaio 2018- 18:48

Roma, 25 gen. (AdnKronos) - "Due miliardi di euro per la bonifica dell’area industriale dell’Ilva potranno essere investiti con maggiore celerità grazie al 'Protocollo Legalità' sottoscritto nella giornata odierna dal Prefetto di Taranto, Donato Cafagna, dai commissari Gnudi, Laghi e Carrubba e dai sindacati locali di Cgil Cisl e Uil, che procede alla preselezione delle imprese che potranno accedere ai bandi di gara per l’assegnazione dei lavori di bonifica dell’area industriale". E’ quanto sottolinea il segretario confederale della Cisl Angelo Colombini. La Cisl, aggiunge, "valuta molto positivamente questo Protocollo che permetterà di assegnare con maggior speditezza i bandi di gara alle imprese che saranno preselezionate sulla base dei criteri di manifesta legalità per l’assegnazione dei lavori che saranno messi a gara nei prossimi mesi per il risanamento delle aree inquinate dell’intero stabilimento dell’Ilva di Taranto".