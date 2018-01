ILVA: CISL, PROTOCOLLO LEGALITà DI TARANTO UNA BUONA NOTIZIA (2)

25 gennaio 2018

(AdnKronos) - Si tratta, rileva il sindacalista, "di oltre due miliardi di euro che svilupperanno per diversi anni lavori capaci di occupare diverse centinaia di lavoratori che dovranno essere per la quasi totalità lavoratori residenti nell’area territoriale della città di Taranto". Questo atto di chiarezza e di facilitazione per lo svolgimento delle attività di bonifica dell’area tarantina, aggiunge, "ci auguriamo che sia un’ulteriore occasione per la ripresa di una fattiva collaborazione con l’amministrazione locale e la Regione Puglia per condividere congiuntamente con i Ministeri, con l’Arcelor Mittal e con i sindacati nazionali la messa in opera congiunta sia del piano di risanamento e sicurezza ambientale sia le attività industriali di efficientamento tecnologico degli impianti produttivi. Ci sono le condizioni per dare nell’immediato certezza operativa al piano industriale fondato su tecnologie competitive e di deciso miglioramento ambientale".