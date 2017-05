ILVA: COMMISSARI, NON MODIFICATI TEMPI E MODALITà FISSATE

12 maggio 2017- 18:05

Roma, 12 mag. (AdnKronos) - I Commissari Straordinari della procedura di amministrazione straordinaria di Ilva "confermano che i tempi e le modalità attualmente fissati per l’espletamento della procedura per il trasferimento dei complessi aziendali non sono stati modificati". E' quanto si legge in una nota del gruppo.