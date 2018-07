16 luglio 2018- 20:22 Ilva, cordata alternativa a Mittal lavora a nuova offerta Esclusiva Adnkronos

Roma, 16 lug. (AdnKronos) - Una cordata alternativa ad ArcelorMittal sta lavorando a una nuova offerta sull'Ilva. E' quanto apprende l'Adnkronos in esclusiva. Fonti vicine ad Acciaitalia, infatti, confermano l'interesse di alcuni partecipanti della cordata all'acquisizione del gruppo siderurgico Ilva, soprattutto in relazione alla decisione del governo di trasmettere il fascicolo all'Anac, l'autorità anticorruzione chiamata a valutare la congruità dell'assegnazione ad Am InvestCo. E le stesse fonti confermano "la disponibilità a riformulare l'offerta per tenere conto di eventuali specifiche richieste che dovessero arrivare dal governo specialmente per quel che riguarda l'occupazione e l'ambiente".