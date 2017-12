ILVA, ECCO LA ROAD MAP

6 dicembre 2017- 18:53

Roma, 6 dic. (Adnkronos) - La convocazione per l'Ilva di Taranto "è partita adesso". Il tavolo con azienda ed enti locali è stato convocato "il 20 dicembre" e con i sindacati "nei giorni immediatamente successivi". Così il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, a margine da un evento organizzato da 'Il Foglio'.All'ordine del giorno, che l'AdnKronos ha potuto consultare, del tavolo per Taranto ci sono: analisi del piano ambientale; condivisione del cronoprogramma della copertura anticipata dei parchi minerari; gestione e valutazione del danno sanitario; gestione delle attività del fondo sociale per Taranto; provvedimenti per l'indotto; condivisione del piano di bonifiche; istituzione di un centro di ricerca e sviluppo sull'acciaio e tecnologie carbon free. In considerazione dei temi, si legge nella convocazione, oltre a Calenda, saranno presenti alla riunione i ministri Lorenzin, Galletti e De Vincenti, oltre al viceministro del Mise Bellanova.