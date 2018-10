12 ottobre 2018- 12:22 Ilva: Fiom, ArcelorMittal cede ex Magona Piombino, serve confronto (2)

(AdnKronos) - Analogo annuncio, rileva ancora il sindacalista, "è stato fatto dal gruppo acquirente, parte di Gfg Alliance di Sanjeev Gupta, il quale, attraverso queste acquisizioni, passerebbe da 10mila a 22.500 dipendenti, arrivando ad una capacità di laminazione di oltre 15milioni di tonnellate annue di acciaio".Il gruppo Liberty house, nato come società di trading, negli ultimi mesi, rileva Rota, "ha già portato a termine altre operazioni di acquisizione, in Europa e negli Stati Uniti, attraverso le quali è cresciuta in poco tempo in modo considerevole in attività di laminazione ma senza diventare produttrice e quindi rimanendo in una condizione di dipendenza rispetto ai principali produttori di acciai. E con questa operazione porterebbe a più del doppio i suoi dipendenti attuali".