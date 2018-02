ILVA: FIOM, CONFRONTO DIA GARANZIE PER LAVORO E AMBIENTE

8 febbraio 2018- 17:54

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Il confronto deve garantire il mantenimento dei 14.200 lavoratori occupati, nonché i livelli retributivi e la salvaguardia dei diritti contrattuali. Così come è necessario un confronto dettagliato per quanto riguarda le attività e i lavoratori dell'indotto". A sostenerlo in una nota è la Fiom dopo che questa mattina si è riunito, presso il centro nazionale a Roma, il coordinamento nazionale Ilva della Fiom, sia per una valutazione delle strategie e degli investimenti riguardanti gli stabilimenti di ArcelorMittal a livello mondiale, sia per un confronto rispetto alla trattativa in corso per l'acquisizione del gruppo Ilva da parte di Am InvestCo.Per la Fiom, il confronto "dovrà essere accompagnato fin da subito da un rapporto stretto con i lavoratori di ogni stabilimento attraverso la convocazione di assemblee, con l'obiettivo di aggiornare i lavoratori sulla base dei contenuti e degli sviluppi della trattativa, valutando di volta in volta tutte le opportune iniziative sindacali".