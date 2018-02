ILVA: FIOM, CONFRONTO DIA GARANZIE PER LAVORO E AMBIENTE (2)

8 febbraio 2018- 17:54

(AdnKronos) - Dai dati del bilancio 2017 presentato lo scorso 31 gennaio, rileva il sindacato, ArcelorMittal "si conferma non solo il primo gruppo siderurgico a livello mondiale ma evidenzia una solida situazione finanziaria e un andamento tendenziale di forte riduzione del debito. Inoltre Am si sta muovendo in una logica di forti investimenti nelle principali aree industriali internazionali, come gli Stati uniti, la Cina e l'Europa, con una forte logica di programmazione e verifica degli investimenti e dei risultati".Alla luce di queste valutazioni e degli incontri fino ad oggi effettuati in sede ministeriale per il Coordinamento Fiom Ilva "è opportuno calendarizzare nuove date per il confronto negoziale, senza vincoli di data rispetto alla conclusione del negoziato che, come sempre, sarà determinato dai contenuti, con la necessità di approfondire tutti gli aspetti legati al piano industriale, ai livelli occupazionali, agli aspetti retributivi e al risanamento ambientale".