ILVA: FIOM, NEGOZIATO RIPRENDE IL 30 GENNAIO

22 gennaio 2018- 16:50

Roma, 22 gen. (AdnKronos) - "La Fiom e la Cgil hanno comunicato l'indisponibilità, per impegni precedentemente presi, a partecipare al tavolo tecnico sull'Ilva di Taranto, posticipato dal Mise alla data del 29 gennaio prossimo; in considerazione anche del fatto che la trattativa Ilva è in una fase interlocutoria, non essendo ancora entrata nel vivo in merito alle questioni della piena occupazione, del piano ambientale e del piano industriale. Per la Fiom il negoziato riprende il 30 gennaio". Ad affermarlo in una nota è la Fiom.