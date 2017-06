ILVA: FURLAN, SU OCCUPAZIONE VOGLIAMO CHIAREZZA E RASSICURAZIONI

7 giugno 2017- 16:09

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "Mi pare che la nostra categoria dei metalmeccanici abbia detto con chiarezza all'apertura del tavolo di confronto che per noi il tema prioritario è il dato della salvaguardia occupazionale assieme allo sviluppo dell'impresa ed alla tutela dell'ambiente. La questione occupazionale per noi oggi è la prima vera questione su cui vogliamo avere chiarezza e rassicurazioni". Ad affermarlo a Perugia è il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan a margine del congresso nazionale della Filca Cisl. I lavoratori dell'Ilva, soprattutto quelli di Taranto, come persone e come cittadini, sottolinea Furlan, "sono quelli che hanno subito il danno ambientale e della salute, figuriamoci se ora dovessero sommare a questo anche la perdita dei posti di lavoro. Mi pare di capire dalle dichiarazioni del governo che ci sono ancora margini di recupero nel confronto con l'impresa e soprattutto che ci sarà la garanzia che nessun lavoratore rimarrà sprovvisto di reddito e di tutele. Si parla anche di sviluppo occupazionale e di rilancio della centralità strategica della produzione dell' acciaio nel nostro paese. Quindi speriamo di un futuro occupazionale legato all' innovazione tecnologica", conclude il leader della Cisl.