ILVA: GENTILONI, APERTI A DIALOGO MA INVESTITORI NON POSSONO SCAPPARE (2)

31 gennaio 2018- 09:48

(AdnKronos) - "Non posso credere che ci sia un rischio" per l'investimento sull'Ilva, ha ribadito Gentiloni, "capisco e rispetto il punto di vista del presidente della Regione Puglia, del sindaco di Taranto, li interpreto come il tentativo legittimo di ottenere le condizioni migliori possibili. Però qui stiamo parlando di un investimento di miliardi, che da un lato salva dieci-quindici mila posti di lavoro, prevalentemente al Sud, dall'altra parte investe moltissimi quattrini per bonificare una zona tra le più inquinate del Mezzogiorno. Quindi non credo che gli Enti locali lavoreranno alla fine per far saltare questo investimento".