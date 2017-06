ILVA: LANDINI, ACCORDO SINDACALE VINCOLANTE, OCCUPAZIONE DECISIVA

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - Nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi "è stato ribadito che l'accordo sindacale è una condizione sospensiva e vincolante per realizzare questa vendita. Abbiamo riconfermato che eravamo d'accordo che il decreto abbia queste caratteristiche". Ad affermarlo, uscendo da Palazzo Chigi, è il segretario generale della Fiom - Cgil, Maurizio Landini. "Per noi, oltre a rivedere il Piano in termini di investimenti e della tempistica in cui questi investimenti si faranno e senza ridurre la capacità produttiva, il mantenimento dell'occupazione in tutti gli stabilimenti del gruppo e anche l'indotto è una nostra condizione per fare l'accordo", sottolinea Landini.