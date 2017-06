ILVA: LANDINI, NO A LICENZIAMENTI, TRATTATIVA DEVE PRODURRE QUESTO RISULTATO

9 giugno 2017- 19:55

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - "Attualmente ci sono 14.200 dipendenti all'Ilva e noi non vogliamo licenziamenti. E c'è anche l'indotto da tenere in considerazione. La trattativa, siamo stati molto precisi, deve garantire questi livelli occupazionali e questo si può ottenere se non c'è una riduzione della capacità produttiva e accelerando i tempi degli investimenti. La trattativa deve produrre questo risultato". Ad affermarlo, all'uscita di Palazzo Chigi, è il segretario generale della Fiom - Cgil, Maurizio Landini.Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, rileva il leader della Fiom, "ci è stato detto che ha dato mandato ai Commissari di verificare delle modifiche del Piano presentato in modo da arrivare alla firma dell'aggiudicazione vera e propria. Fatti questi passeggi dovrebbe avviarsi un confronto e una trattativa", aggiunge Landini.