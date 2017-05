ILVA: LANDINI, SERVONO VINCOLI PRECISI SU INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE

30 maggio 2017- 16:20

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Non è accettabile il fatto che si vada su una strada di riduzione dell'occupazione di 5-6 mila lavoratori. Servono dei vincoli precisi sul piano degli investimenti e dell'occupazione". Ad affermarlo, al termine della riunione al Mise, è il segretario generale della Fiom-Cgil, Maurizio Landini sottolineando che "è un prezzo occupazionale che non si può pagare"."Deve essere chiaro -sottolinea il leader della Fiom- che non si può scaricare sui lavoratori e sul sindacato la responsabilità dell'Ilva o della non Ilva secondo di quanto riduciamo i salari o di quanto accettiamo che riducano l'occupazione. Questo è uno 'schemino' che hanno usato in altre trattive. Se per caso si apre si deve sapere che non è possibile accettarla qui", aggiunge Landini.Ognuno, spiega il leader della Fiom, "deve fare la sua parte" e credo che lo stesso governo "dovrebbe essere preoccupato del fatto che rimanga in Italia un'industria siderurgica degna di questo nome oppure no. E anche del tipo di tecnologia e di investimenti che vengono avanzati. Queste scelte spettano ai Governi. Noi vogliamo capire e diciamo con chiarezza che il problema dell'occupazione è un problema decisivo", sottolinea Landini ricordando che il sindacato "non è stato coinvolto in questi mesi" su questa vicenda.