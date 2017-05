ILVA: LANDINI, SERVONO VINCOLI PRECISI SU INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE (2)

30 maggio 2017- 16:20

(AdnKronos) - "La riduzione degli esuberi non ci convince assolutamente e non è neanche molto divertente dirci che però alla fine diventa decisivo l'accordo sindacale", rileva ancora Landini.Per Landini "servono più elementi per esprimere un giudizio compiuto" ma "per quel poco che abbiamo capito abbiamo già detto al Governo quali sono le cose che non ci piacciono. Giovedì andremo a questo approfondimento. Formalmente la palla non è nelle nostre mani ma è nelle mani del Governo: chi decide e aggiudica un'offerta è l'esecutivo. Non è che questa cosa si scarica sui lavoratori e sui sindacati".Al Governo, rileva, "abbiamo chiesto di poter esprimere una nostra valutazione più complessiva prima che loro aggiudicano e questa è una facoltà del Governo. E la responsabilità è del Governo", conclude Landini.