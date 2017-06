ILVA: LANDINI, TRATTEREMO PER CAMBIARE PIANO, NO RIDUZIONE CAPACITà PRODUTTIVA

1 giugno 2017- 14:33

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Siamo solo all'inizio della vicenda e al nostro giudizio quello che conosciamo non ci piace. Abbiamo chiesto al governo di approfondire ma cioò non è stato possibile perché prima il Governo vuole procedere all'aggiudicazione. Il Governo si assume le sue responsabilità. L'accordo lo vogliamo fare ma per farlo bisogna che cambi il piano industriale". Ad affermarlo, al termine dell'incontro al Mise, è il leader della Fiom - Cgil, Maurizio Landini. "E' chiaro che vogliamo mantenere i livelli occupazionali e tutti i 14.200 dipendenti all'Ilva. Devono poter continuare a fare il loro lavoro. Anche perché intorno c'è pure chi lavoro nell'indotto e dobbiamo garantire queste migliaia di posti di lavoro", sottolinea Landini."Non siamo disponibili ad accettare una riduzione della capacità produttiva all'Ilva e ad un ridimensionamento della produzione di acciaio nel nostro Paese", rileva il leader della Fiom: "gli investimenti vanno accelerati e in particolare quelli ambientali in modo da arrivare ad una produzione di 8 milioni di tonnellate l'anno prima del 2023. E' uno degli elementi oggetti della trattativa".