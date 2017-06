ILVA: LANDINI, VALUTARE MODIFICHE ASSETTO PROPRIETARIO E RUOLO CDP

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - "Abbiamo posto il problema dell'assetto proprietario" anche perché "stiamo parlando di un grande gruppo italiano e quindi è importante anche affrontare questo tema e di valutare anche una presenza diversa per dare garanzie". Ad affermarlo, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi, è il leader della Fiom-Cgil, Maurizio Landini, sottolineando che al Governo è stato suggerito anche di aprire una riflessione sulla possibilità che possano entrare altri produttori e eventualmente anche su un ruolo di Cdp. "Ci devono essere anche garanzie nella composizione societaria della cordata", sottolinea Landini. "Uno dei problemi dell'Italia è che non ci sono più grandi gruppi e bisogna affrontare anche questo tema e quello della siderurgia in Italia. Se vogliamo avere ancora una siderurgia degno di questo nome in Italia". Anche il ruolo della Cdp "è stato posto come tema di riflessione" ma "le valutazioni le dovrà fare il governo. Ci siamo sentiti nel dovere di porre anche questo tema, quello della strategicità del settore. Anche perché oltre all'Ilva ci sono altre vicende aperte come Piombino, Alcoa e l'ex Lucchini".