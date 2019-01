24 gennaio 2019- 17:09 Ilva: Muroni (LeU), accelerare su interventi a tutela salute e ambiente

Roma, 24 gen. (AdnKronos) - "La Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) ufficializza quello che noi ambientalisti già sapevamo e che i tarantini hanno imparato sulla loro pelle, ossia che l’Ilva inquina, mettendo in pericolo salute e ambiente, e che le autorità nazionali non hanno preso tutte le misure necessarie a tutelare efficacemente i cittadini". Così la deputata di LeU Rossella Muroni commentando la sentenza della Corte di Strasburgo per le emissioni dell’Ilva.La Corte di Strasburgo, sottolinea l'esponente di LeU, "non solo condanna l’Italia per le emissioni tossiche dell’Ilva, ma specifica che le misure per assicurare la protezione della salute e dell’ambiente vanno messe in atto il più rapidamente possibile. Spero che il governo risponda imponendo una sferzante accelerata a tutti gli interventi necessari per rendere la produzione dell’acciaieria di Taranto meno impattante e per tutelare finalmente la salute dei cittadini, che siano resi chiari responsabilità e obblighi a carico di Arcelor-Mittal. E mi auguro che voglia rivedere anche l’immunità penale concessa ai commissari e ai gestori", conclude Muroni.