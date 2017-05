ILVA: PALOMBELLA, PIANO CAMBI, NO A RIDUZIONE ORGANICI

30 maggio 2017- 16:43

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Il Piano deve cambiare. Noi riteniamo che non ci sono le condizioni per poter sopportare una riduzione di organici, non siamo in una condizione di sopportare una riduzione produttiva e soprattutto non siamo nelle condizioni di sopportare che non ci sia ambientalizzazione negli stabilimenti in modo particolare in quello di Taranto". Ad affermarlo, al termine dell'incontro al Mise su Ilva, è il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella."Giovedì -rileva- ci sarà un altro approfondimento con il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda ma è chiaro che se non c'è prima l'accordo sindacale, non ci può essere alcun affidamento alla nuova cordata. Il ministro non firmerà nulla se prima non si farà un accordo sui posti di lavoro", sottolinea Palombella.