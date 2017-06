ILVA: PALOMBELLA, PIANO VA NEGOZIATO, GOVERNO NON SIA SPETTATORE

9 giugno 2017- 20:15

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - "Il piano così come è va negoziato nella sua interezza e va modificato in particolare per quanto riguarda il numero degli esuberi. Tutti i lavoratori devono rimanere all'interno della società stessa: con l'aumento della produzione e gli interventi di ambientalizzazione che si possono anticipare tutti gli organici vanno ricollocati". Ad affermarlo, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi, è il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella.Dopo il perfezionamento dell'aggiudicazione dell'Ilva alla cordata ArcelorMittal-Marcegaglia "partirà la trattativa sindacale e abbiamo chiesto al Governo che non sia spettatore ma al fianco dei sindacati. Dalla conclusione di questa vertenza dipenderanno le sorti del settore della siderurgia in Italia", aggiunge Palombella.La trattativa, rileva il leader della Uilm, "sarà difficile e complicata" ma "siamo convinti che con uno spirito di grande responsabilità e di determinazione ci siano le condizioni per una modifica del piano e per dare delle garanzie ai lavoratori dell'Ilva e dell'indotto".