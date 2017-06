ILVA, RAGGIUNTO ACCORDO CON AM INVESTCO: ECCO COSA PREVEDE

16 giugno 2017- 19:39

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - I commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria hanno raggiunto un accordo con Am Investco Italy relativo al contratto di vendita dei complessi aziendali del Gruppo Ilva. Sono state soddisfatte tutte le richieste del Governo relative a occupazione, ambiente, investimenti. Ad annunciarlo la società in una nota. “Con la firma dell’accordo Ilva può contare su una proprietà solida, di un leader industriale e competente, che si è impegnata a fare importanti investimenti tecnici, a tutelare l’occupazione ed a realizzare il piano di risanamento ambientale" evidenziano i commissari straordinari Piero Gnudi, Enrico Laghi e Corrado Carrubba, dopo la firma dell'accordo. L'accordo prevede che la forza lavoro riferibile complessivamente al gruppo Ilva sarà costituita da almeno 10.000 unità per l’intero periodo di riferimento del piano industriale tenendo conto che l’accordo sindacale potrà ulteriormente incrementare tali livelli occupazionali. Oggi l’organico delle società è composto da 14.220 lavoratori e il ricorso alla cig straordinaria riguarda complessivamente un massimo di 4.100 addetti. "I commissari straordinari hanno indirizzato prioritariamente l’attività della negoziazione in esclusiva alla tutela dei livelli occupazionali", sottolinea la società nella nota. "I lavoratori che non verranno assunti dall’acquirente, infatti, rimarranno in capo all’Amministrazione Straordinaria per tutta la durata del programma e potranno essere impiegati nelle attività di bonifica e decontaminazione. Nessun lavoratore sarà dunque, in ogni caso, lasciato privo di protezione".