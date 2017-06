ILVA: RAGGIUNTO ACCORDO CON AM INVESTCO, SODDISFATTE TUTTE RICHIESTE

16 giugno 2017- 18:06

Roma, 16 giu. (AdnKronos) - I commissari straordinari di Ilva in amministrazione straordinaria hanno raggiunto un accordo con Am Investco Italy relativo al contratto di vendita dei complessi aziendali del Gruppo Ilva. Sono state soddisfatte tutte le richieste del Governo relative a occupazione, ambiente, investimenti. Ad annunciarlo la società in una nota.