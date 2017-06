ILVA: RAGGIUNTO ACCORDO CON AM INVESTCO, SODDISFATTE TUTTE RICHIESTE (2)

16 giugno 2017- 18:21

(AdnKronos) - Si è conclusa, dunque, oggi la fase negoziale in esclusiva tra i commissari straordinari dell’Ilva, Piero Gnudi, Enrico Laghi e Corrado Carrubba e l’aggiudicatario Am Investco Italy. L’accordo è stato raggiunto in conformità con quanto previsto dalle regole di gara. L’accordo soddisfa anche tutte le indicazioni prioritarie contenute nel decreto dello scorso 5 giugno attraverso il quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato la cessione del complesso aziendale del Gruppo Ilva. In particolare, le indicazioni accolte sono relative al livello occupazionale del gruppo, che dovrà essere costituito da almeno 10mila unità; alla riduzione dei tempi della realizzazione degli interventi di copertura dei parchi primari; alle soluzioni a minor impatto ambientale valutando anche l’impiego del preridotto; alla realizzazione di un centro di ricerca nel sito di Taranto; alla definizione di clausole contrattuali idonee a garantire la piena esecuzione delle obbligazioni, anche nell’ipotesi di limitazioni dell’autorità Antitrust.Il prezzo di acquisto dei complessi aziendali, risultante dell’esito della procedura espletata, è pari a 1.800 milioni di euro, con canoni di locazione annui pari a 180 milioni di euro da versare con cadenza trimestrale. L’inizio della locazione è previsto per la fine del 2017 ed è soggetto all’autorizzazione delle autorità competenti.