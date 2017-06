ILVA: RAGGIUNTO ACCORDO CON AM INVESTCO, SODDISFATTE TUTTE RICHIESTE (4)

16 giugno 2017- 18:34

(AdnKronos) - Il piano industriale prevede una produzione di acciaio grezzo limitata a 6 milioni di tonnellate annue sino al raggiungimento della conformità con l’Autorizzazione Integrata Ambientale che, una volta completata, porterà alla ripartenza dell'altoforno 5 e quindi all’innalzamento della produzione di acciaio grezzo fino a 8 milioni di tonnellate all’anno, così come previsto dall’AIA. Il piano industriale prevede poi un successivo innalzamento dei livelli produttivi fino a 9,5 milioni di tonnellate di acciaio finito con l'importazione di bramme e laminati piani a caldo in maniera tale da massimizzare l’utilizzo degli impianti di finitura dell’Ilva. Nell’accordo con l’aggiudicatario sono state inserite clausole contrattuali idonee a garantirne, per l’intero periodo del piano industriale, la piena esecuzione delle obbligazioni contrattuali, comprese quelle relative ai correlati livelli occupazionali. Il termine del programma dei Commissari coinciderà con quello di ultimazione del Piano ambientale di Ilva previsto per il 2023. All’investimento ambientale di Am Investco Italy si aggiungono le risorse sequestrate alla famiglia Riva pari a €1,300 milioni, previo rimborso dei finanziamenti statali.