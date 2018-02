ILVA: RE DAVID, CONDIVISO METODO ORA ENTRIAMO IN MERITO

12 febbraio 2018- 17:58

Roma, 12 feb. (AdnKronos) - "Per quanto ci riguarda la trattativa sindacale sulla vertenza Ilva ancora non è partita. Serve chiarezza, rispetto alla piena occupazione, ai diritti e ai salari per i lavoratori, al cronoprogramma del piano industriale e all’avanzamento del risanamento ambientale. Stiamo prevedendo un calendario che definirà oltre alle date anche gli argomenti da discutere. Nel corso dell’incontro di oggi pomeriggio abbiamo semplicemente condiviso la metodologia per iniziare finalmente la trattativa nel merito". Così Francesca Re David, segretaria generale Fiom al termine del tavolo presso il Mise sull'Ilva.