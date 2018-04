26 aprile 2018- 19:12 Ilva: sindacati, da Mittal condizioni inaccettabili

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Fim Fiom Uilm e Usb ritengono “inaccettabili” le condizioni poste da Mittal sull’occupazione, sui temi ambientali e sulle normative contrattuali. Per questo i sindacati “hanno deciso di sospendere il negoziato in attesa che Am Invesco modifichi l'irricevibile impostazione”. È una nota unitaria a schierare così , in un fronte comune, tutti i sindacati contro il piano con cui Arcelor Mittal, che guida la cordata di Am InvestoCo, intenderebbe procedere all’acquisizione del gruppo Ilva. Fim Fiom Uilm e Usb confermano anche l’obbiettivo di calendarizzare le assemblee e di dare avvio ad una serie di “iniziative di mobilitazione unitarie a livello di gruppo”. “Vogliamo garanzie di reddito e occupazionali per tutti”, ripetono