ILVA: SPERA, NON ACCETTABILE RAGIONAMENTO SU LIVELLI OCCUPAZIONALI

1 giugno 2017- 14:35

Roma, 1 giu. (AdnKronos) - "Abbiamo ribadito che per noi è inaccettabile il ragionamento sui livelli occupazionali. E' un paletto fisso che non si tocca". Ad affermarlo è Antonio Spera, segretario nazionale dell'Ugl Metalmeccanici al termine dell'incontro al Mise. Oggi, rileva, "non c'è stata una trattativa. La discussione arriverà?con la nuova proprietà quella che si aggiudicherà la gara".