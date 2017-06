ILVA: USB, NOI ESCLUSI DA VERTICE, TRASPARENZA E DEMOCRAZIA CERCASI

9 giugno 2017- 10:50

Roma, 9 giu. (AdnKronos) - L'Usb "fortemente rappresentativa nello stabilimento di Taranto è stata esclusa" dall'incontro di oggi a Palazzo Chigi, "nonostante la richiesta formale avanzata contemporaneamente a quelle di Cgil, Cisl Uil, e pertanto non sarà presente". Così Sergio Bellavita dell'Usb Lavoro Privato e Francesco Rizzo dell'Usb Taranto in vista dell'incontro di oggi a Palazzo Chigi tra il premier Paolo Gentiloni, il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e i sindacati per discutere di Ilva dopo la l'aggiudicazione dell'Ilva alla cordata ArcelorMittal-Marcegaglia."Un fatto gravissimo -sottolineano i sindacalisti- che testimonia quanta poca trasparenza ci sia stata e continui ad esserci in questa vicenda. L'esclusione di Usb, unanimemente decisa da Fim, Fiom, Uilm e Governo, colpisce prima di tutto il più elementare diritto dei lavoratori a scegliersi liberamente il proprio sindacato. Chi ha paura della trasparenza e della democrazia?", rilevano.