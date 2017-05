ILVA: VERDI, ESUBERI DOPO IMMUNITà PER ACQUIRENTI è COLONIZZAZIONE FEUDALE

30 maggio 2017- 17:07

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - "Sei mila esuberi, immunità penale per gli acquirenti e riduzione degli investimenti per la tutela ambientale e della salute: questa si chiama colonizzazione feudale. E' quello che sta accadendo all'Ilva di Taranto". A scriverlo in una nota è il coordinatore dei Verdi Angelo Bonelli, sottolineando che "tutti questi anni di continue proroghe hanno prodotto l'attuale situazione paradossale, con una cordata di imprenditori che non ha nessuna intenzione di salvaguardare l'ecosistema e i diritti alla salute dei cittadini e nel contempo sta calpestando i diritti dei lavoratori". "E' scandaloso -sottolinea- che si sia giunti a questo punto. In un Paese civile e democratico a nessuno può essere garantita l'immunità penale e questo livello di colonizzazione del territorio dove vige la 'Constitutio Criminalis Carolina' di Carlo V, quando lo stesso reato veniva punito molto diversamente se commesso da persona di basso lignaggio o da un vagabondo".A Taranto, conclude Bonelli, "ribadiamo che andrebbe istituita un'area No Tax per attrarre investimenti italiani ed esteri nel settore dell'innovazione tecnologica, delle nuove produzioni, del sapere, delle energie rinnovabili il tutto preceduto dalla bonifica dei suoli, delle falde e dei fondali marini. E questo sì che porterebbe a un rilancio occupazionale, altro che licenziamenti!".