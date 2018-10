12 ottobre 2018- 16:18 Ima: cda, business procede in linea con le aspettative

Milano, 12 ott. (AdnKronos) - Il business di Ima "sta procedendo in linea con i target di crescita già precedentemente comunicati" e la "domanda è molto dinamica con crescente attenzione per i nuovi prodotti Smart che Ima sta sviluppando". E' quanto ha precisato il presidente Alberto Vacchi, durante il cda del gruppo leader nella produzione di macchine automatiche a proposito dell'andamento del titolo. Il cda ha deliberato la fusione per incorporazione in Ima di Fillshape, che, con sede a Zola Predosa (Bologna), progetta e produce macchine automatiche per il riempimento e il confezionamento di prodotti liquidi e viscosi.