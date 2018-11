30 novembre 2018- 21:28 Immobili: Assoimmobiliare-Ance, preoccupati su decreto deducibilità

Milano, 30 nov. (AdnKronos) - "Grande preoccupazione" per gli effetti che il nuovo decreto legislativo in materia di deducibilità degli interessi passivi avrà sull’intera industria immobiliare italiana. E' quanto esprimono Assoimmobiliare, che rappresenta gli operatori e gli investitori dell’industria immobiliare, e Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili. Per le due associazioni "si annulla di fatto la deducibilità integrale relativamente a finanziamenti ipotecari sugli immobili destinati a locazione fino ad oggi vigente". Il riferimento è alle modifiche introdotte all’articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi. Il decreto, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, "rappresenta un segnale assai preoccupante che va a colpire duramente un’industria, quella immobiliare e delle costruzioni, che rappresenta una leva fondamentale al servizio dell’economia del Paese e contribuisce in modo importante all’occupazione e per circa il 18% al Pil dell’Italia, anche favorendo l’afflusso di capitali internazionali".