30 novembre 2018- 21:28 Immobili: Assoimmobiliare-Ance, preoccupati su decreto deducibilità (2)

(AdnKronos) - La minore deducibilità degli interessi passivi "impatterà pesantemente sul mercato delle locazioni di immobili, siano questi ad uso uffici, commerciali o con altre destinazioni d’uso, con un effetto negativo, in ultima istanza, anche per le imprese affittuarie", si spiega da Assoimmobiliare e Ance.Assoimmobiliare, guidata dal presidente Silvia Rovere, e Ance, presieduta da Gabriele Buia, "chiedono alle istituzioni, dopo aver ponderato con attenzione le conseguenze, una correzione del provvedimento, che altrimenti metterebbe a rischio investimenti e crescita di tutta la filiera dell’industria immobiliare, incluso il settore delle costruzioni, in un momento cruciale per la crescita economica dell’Italia che deve mantenere un livello di competitività adeguato in uno scenario globale sempre più complesso e sfidante".