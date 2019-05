30 maggio 2019- 13:16 Immobili: in 2018 non residenziale -0,4%, male uffici -3,7% ma negozi +4,6%

Roma, 30 mag. (AdnKronos) - Crescono le compravendite dei negozi (+4,6%) e dei capannoni (+0,6%) mentre sono in flessione quelle degli uffici (-3,7%), per un valore di scambio stimato per i tre settori pari a 15,6 miliardi di euro, in leggero calo rispetto al 2017 (-0,4%). È il quadro che emerge dai trend analizzati nel Rapporto Immobiliare dedicato agli immobili non residenziali presentato oggi a Roma e realizzato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate con la collaborazione di Assilea, l’Associazione Italiana Leasing.I dati relativi al 2018 sulle compravendite dei negozi confermano il trend espansivo degli ultimi anni, anche se con tassi rallentati. Nel 2018 sono state registrate 29.463 transazioni, +4,6% rispetto al 2017. La quotazione media a livello nazionale è stata di 1.540 euro/m2, in calo dell’1,7%, con valori che oscillano dai quasi mille euro/m2 della Basilicata e della Calabria agli oltre 2mila euro/m2 del Lazio.Tra le grandi città, quelle con i maggiori incrementi delle compravendite sono Bologna (+31,2% ), Catania (+14,0% ) e Palermo (+11,0% ); segno meno, invece, a Torino (-1,7% ), a Roma (-3,6% ) e a Genova (-11,9% ).