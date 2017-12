IMMOBILI: LOMBARDIA PRIMO MERCATO IN ITALIA, TRANSAZIONI +12,8% NEL 2017 (2)

13 dicembre 2017- 13:19

(AdnKronos) - I valori medi delle quotazioni a Milano sono in rialzo già dal 2015, con quasi il 2% in più registrato nel 2016 nel semicentro. Si stacca anche Como, dove i prezzi sono in salita per il 2017 dell'1%, primo risultato positivo dopo dieci anni di calo. Nella città metropolitana di Milano la definitiva ripresa economica e i nuovi sviluppi immobiliari danno un progressivo incremento delle transazioni e un ritorno di attrattività della città e del suo vivere urbano, che ha avuto un impulso positivo dall’Expo. Le compravendite nel 2017 supereranno 33mila unità, circa il 4,2 per cento in più rispetto al 2016, arrivando a trentacinquemila il prossimo anno.A distanza di dieci anni, le transazioni tornano a superare i volumi del picco del 2007, impostando un trend di crescita che proseguirà nel prossimo biennio. L’andamento dei prezzi a Milano segue due linee di tendenza distinte tra periferia e resto del territorio. Nelle aree centrali, i valori medi continuano ad aumentare: +1,8 per cento nel 2017 rispetto all’anno precedente. Saranno le zone semi-centrali le vere protagoniste del processo di trasformazione della città, specialmente nelle aree che sapranno trovare il giusto equilibrio tra qualità del prodotto, prezzo e localizzazione interessante per servizi e accessibilità. I prezzi nella fascia intermedia cresceranno di due punti percentuali nel 2017 e del tre per cento nel 2018.