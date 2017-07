IMMOBILI: PER ENGEL & VöLKERS FATTURATO RECORD NEL SEMESTRE (+31%)

14 luglio 2017- 13:08

Milano, 14 lug. (AdnKronos) - Fatturato record per Engel & Völkers, gruppo tra i leader nell'intermediazione dell'immobiliare di pregio, che raggiunge i 300,6 mln di euro nella prima metà del 2017(+31%). L'Italia è prima per ricavi da commissione (+19%)."Le operazioni di franchising, generalmente molto efficaci nei nostri mercati di riferimento, sono state solo uno dei fattori che hanno contribuito a questa forte crescita. Gli shop che si occupano di intermediazione di proprietà residenziali in Nord America hanno portato, da soli, circa un quarto dei ricavi complessivi", ha dichiarato Christian Völkers, fondatore e amministratore delegato del gruppo.In Italia, gli shop per le proprietà residenziali hanno raggiunto la crescita più elevata a livello internazionale, con un aumento del 92% e 8,7 milioni di euro di ricavi. Un aumento significativo dei ricavi è stato registrato anche dalla divisione Commercial – specializzata nell’intermediazione di immobili commerciali tra cui uffici, spazi industriali e commerciali, hotel e immobili a scopo di investimento. Nei primi sei mesi del 2017, questa divisione ha raggiunto una crescita del fatturato del 29%, arrivando a 43,8 milioni di euro (primo semestre 2016: 34 milioni di euro).