15 settembre 2018- 16:40 Immobili: ricerca, mercato stabile in 2019, migliora in prossimi 3-5 anni

Milano, 15 set. (AdnKronos) - Il 2019 si configurerà come un anno in cui il sistema economico rimarrà stabile mentre nei prossimi 3-5 anni migliorerà lievemente, così come il settore immobiliare, in cui per il prossimo anno le compravendite sono previste in moderato aumento nel comparto residenziale, mentre i prezzi resteranno stabili. Sono queste alcune delle previsioni degli oltre 350 tra imprenditori e manager riuniti al 26esimo Forum organizzato da Scenari Immobiliari a Santa Margherita Ligure.“Sul fronte delle potenzialità del mercato immobiliare italiano – ha spiegato Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, nella giornata di chiusura del Forum – nel 2019 gli investimenti si concentreranno sul segmento terziario a Milano mentre a Roma si privilegerà quello ricettivo. Allargando il raggio d’azione, nel Nord Italia gli investitori punteranno su terziario e, in misura leggermente inferiore, commerciale e logistico-industriale, nel Centro su residenziale e a Sud sul ricettivo”.