IMMOBILI: SEDE ENI SAN DONATO PASSA DA UNICREDIT A KRYALOS

30 giugno 2017- 17:08

Milano, 30 giu. (AdnKronos) - Il V Palazzo Uffici, l'attuale sede dell'Eni a San Donato Milanese, avrà da oggi un nuovo proprietario. Pegasus, un fondo immobiliare gestito da Kryalos Sgr e sottoscritto da York Capital Management, ha perfezionato l'acquisto del palazzo da Unicredit Leasing. L’immobile, grande circa 66mila metri quadri e dove Eni è in affitto, "costituisce il primo investimento del Fondo Pegasus" e l’acquisizione "è una delle più importanti acquisizioni di single asset del 2017"."Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore traguardo raggiunto", dice Paolo Bottelli, ad di Kryalos Sgr: è per noi una nuova conferma di quanto gli investitori apprezzino il nostro modo di operare". Kryalos, costituita nel 2013 da Bottelli, opera nel settore del Fund Management, Asset Management e Advisory con un team di 30 professionisti e con un patrimonio in gestione di 3,6 mld, in ambito retail, uffici, logistica e residenziale.