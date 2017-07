IMMOBILI: VENDUTO A KRYALOS SGR STORICO PALAZZO DI PORTA ROMANA A MILANO

Milano, 4 lug. (AdnKronos) - Un fondo immobiliare gestito da Kryalos sgr, All Star, ha acquisito Palazzo Mellerio in Corso di Porta Romana 13, a Milano. Il Palazzo, che risale al 1750 e ha una superficie di 2.500 metri quadri, è stato ceduto dal Fondo Alloro gestito da Bnp Paribas Reim Sgr. Questo nuovo investimento del Fondo All Star segue l’acquisizione del dicembre 2016 di un immobile appartenente al gruppo Pirelli e l’acquisizione del marzo 2017 di un portafoglio di tre immobili appartenenti al Gruppo Allianz, tra cui l’immobile di Piazza Velasca.È stato inoltre firmato, sempre da parte del Fondo All Star, un contratto preliminare d’acquisto di due immobili a Milano e Roma da un primario gruppo bancario per complessivi 5mila metri quadri. "Siamo soddisfatti di queste acquisizioni effettuate dal Fondo All Star", ha detto Paolo Bottelli, ad di Kryalos Sgr,che arriva a detenere uffici per circa 65mila metri quadri in zone primarie di Milano e Roma. "Palazzo Mellerio – ha spiegato - sarà oggetto di un importante programma di ristrutturazione e valorizzazione in ottica uffici e verrà collegato direttamente al Palazzo di Piazza Velasca di Caccia Dominioni che abbiamo acquisito ad inizio anno. Con questo intervento le due realtà immobiliari diverranno un’unica realtà aumentandone le potenzialità di utilizzo".