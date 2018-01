IMPOSIMATO: VIOLI (M5S), PERSONA DI RARO VALORE, HA DIFESO LA LEGALITà

2 gennaio 2018- 18:37

Milano, 2 gen. (AdnKronos) - "Oggi se ne è andata una persona di raro valore, a cui va il mio il ringraziamento infinito per una vita spesa in difesa della legalità e della verità", con queste parole il candidato alla presidenza della Regione Lombardia del Movimento 5 Stelle, Dario Violi, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Ferdinando Imposimato.Violi ricorda le parole di Imposimato che, all'indomani della vittoria del No al referendum del 4 dicembre 2016, esortava a continuare la battaglia contro i poteri di banche, massoneria e corruzione, e di impegnarsi per aiutare i giovani, gli insegnanti, i lavoratori, i pensionati e i disoccupati. Parole "più che mai attuali" secondo Violi.