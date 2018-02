IMPRESA 4.0: BNL E CONFINDUSTRIA TREVISO E PADOVA INSIEME A SOSTEGNO IMPRESE (2)

12 febbraio 2018- 12:44

(AdnKronos) - (Adnkronos) - Unindustria Treviso, Confindustria Padova e BNL si impegnano a presentare alle imprese associate le opportunità offerte dall’accordo, con l’intento di coinvolgere nella proposta quelle maggiormente attente a ricerca, sviluppo ed innovazione. A tal fine, BNL ha definito un’offerta di soluzioni per finanziamenti a condizioni competitive, concepite per gli investimenti in tecnologia innovativa che necessitano, per loro natura, di una fase iniziale di integrazione della tecnologia stessa nei processi produttivi delle aziende. La Banca punta a sostenere le imprese in questo delicato step, azzerando il tasso di interesse sui finanziamenti per i primi tre mesi della loro durata, fermo restando che le aziende potranno ovviamente beneficiare anche delle agevolazioni regionali, nazionali ed internazionali previste per tali tipologie di investimenti."BNL – ha dichiarato Alberto Galletti, Direttore Regionale Corporate Banking Triveneto della Banca – crede fermamente nell’ “Impresa 4.0” che, grazie al volano dell’innovazione sostenibile e di qualità, può contribuire ad accelerare lo sviluppo delle nostre industrie e delle filiere in cui esse operano, rendendole sempre più solide, tecnologiche e attrattive in Italia e a livello internazionale. Proprio per la crescita delle aziende nazionali e della loro competitività globale, BNL e il Gruppo BNP Paribas mettono a disposizione non solo la presenza diretta di propri esperti sulle maggiori piazze finanziarie italiane e in 75 paesi nel mondo, ma anche servizi, soluzioni e prodotti specialistici per le esigenze più evolute degli imprenditori che già operano in campo internazionale o si accingono a farlo".