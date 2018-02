IMPRESA 4.0: BNL E CONFINDUSTRIA TREVISO E PADOVA INSIEME A SOSTEGNO IMPRESE (3)

12 febbraio 2018- 12:44

(AdnKronos) - (Adnkronos) - "La sfida di Industria 4.0 – ha dichiarato la Presidente di Unindustria Treviso, Maria Cristina Piovesana – sta impegnando le imprese di questo territorio ed è importante che il credito, attraverso un grande gruppo come BNL-BNP Paribas, valorizzi questi importanti investimenti, che creano competitività e nuove opportunità anche a livello internazionale. Unindustria Treviso e Confindustria Padova sono particolarmente impegnate nel promuovere l’innovazione digitale nelle imprese, anche di piccola dimensione, e certamente il ruolo della finanza d’impresa è essenziale. E’ un passaggio cruciale per la competitività delle imprese e dei territori". "L’economia reale ha invertito la rotta spinta da manifatturiero e investimenti, la leva del credito è cruciale per accelerare – ha dichiarato Massimo Finco, Presidente di Confindustria Padova –. Far arrivare più liquidità alle aziende, specie alle Pmi, è indispensabile proprio in questo momento favorevole, per intensificare la trasformazione verso il digitale che implica un notevole volume di investimenti, non solo tecnologici ma in formazione e competenze". "L’accordo con BNL è significativo perché supporta le Pmi, a condizioni di offerta interessanti, negli investimenti in aree strategiche, come digitalizzazione dei processi, internazionalizzazione, ricerca e sviluppo e miglioramento della supply chain, da cui dipendono la crescita competitiva delle aziende e la ripresa economica del territorio. L’impegno delle nostre Associazioni va in questa direzione, per affiancare le imprese nel cambiamento, diffondere le migliori prassi. E alimentare così la crescita dimensionale e qualitativa dentro le filiere produttive di eccellenza".