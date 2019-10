10 ottobre 2019- 12:32 Impresa: Lapo Elkann, 'in Italia è un inferno, manca stabilità'

Palermo, 10 ott. (AdnKronos) - "Fare impresa in Italia è l'impresa più ardua possibile: è un inferno, non una passeggiata di salute. Le regole cambiano dalla mattina alla sera, non abbiamo un governo stabile e questo è un problema per gli imprenditori ma anche per gli investitori esteri. Chi arriva cambia le regole del gioco che non sono mai chiare". Così Lapo Elkann, a Palermo, per la firma di un protocollo d'intesa con la Croce Rossa Italiana. "L'Italia - ha aggiunto - ha bisogno di equilibrio, serietà e di gente che dia credibilità. Non ho mai chiesto nulla alla politica, ho avuto solo rotture di co...i dalla politica: quando comprai l'immobile dell'Eni per fare Garage Italia mi hanno fatto perdere un anno di business".