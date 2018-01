IMPRESE: A DICEMBRE INDICE PMI MARKIT SCENDE A 57,4

2 gennaio 2018- 10:51

Roma, 2 gen. (AdnKronos/Dpa) - L'attività manifatturiera resta forte in Italia nonostante un calo dell'indice Pmi Markit che passsa da 58,3 punti a novembre a 57,4 punti a dicembre. Il settore, rileva IHS Markit, è comunque in crescita per il 16esimo mese di fila, con la soglia dei 50 punti che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del ciclo.