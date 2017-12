IMPRESE: A ROMA FORTE AUMENTO DI QUELLE STRANIERE, REGISTRATE OLTRE 62.800 (2)

28 dicembre 2017- 09:30

(AdnKronos) - Infine, l’analisi per settore di attività evidenzia la tendenza delle imprese straniere registrate sul territorio provinciale a concentrarsi nei settori dei servizi e del commercio. In particolare, sono circa 22mila quelle che svolgono attività a vocazione commerciale, prevalentemente di nazionalità extracomunitaria. Un focus sulla sola componente comunitaria lascia invece emergere una concentrazione nel ramo delle costruzioni, con circa 6.900 imprese, che costituiscono il 46% delle attività imprenditoriali straniere di origine comunitaria registrate nel territorio della provincia. Rispetto al 2011, tutti i settori di attività hanno registrato un incremento significativo delle iniziative imprenditoriali, con una particolare dinamicità della componente extra-comunitaria, sia nel settore delle costruzioni che in quello dei servizi. “I dati dell’Osservatorio – dichiara il Presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti – indicano in maniera chiara come la componente imprenditoriale straniera sia fondamentale per l’economia del nostro territorio e del Paese. Proprio per questo la Camera di Commercio di Roma ha voluto istituire l’Osservatorio che ha come obiettivo principale quello di approfondire, attraverso un lavoro di ricerca e indagine, la conoscenza delle imprese straniere anche per focalizzare le eventuali problematiche che possono risultare di ostacolo allo svolgimento dell’attività di impresa". "Dai dati emerge, inoltre, la grande flessibilità della componente straniera nel contesto del tessuto imprenditoriale locale e la sua capacità di adattarsi alle esigenze del mercato, anche in momenti di congiuntura economica negativa, fornendo un impulso importante per lo sviluppo del sistema produttivo comunale e provinciale”, conclude Tagliavanti.