9 ottobre 2019- 17:56 Imprese: accordo Confcommercio Palermo-FinPromoTer per acceso a credito

Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Confcommercio Palermo e FinPromoTer, il Confidi di riferimento della Confcommercio nazionale, hanno firmato un accordo che garantirà alle imprese associate un accesso al credito in tempi rapidi e con tassi d’interesse vantaggiosi. "Questo accordo - spiega la presidente di Confcommercio Palermo Patrizia Di Dio - innanzitutto dà continuità alla professionalità e al know how di un Confidi territoriale e rappresenta una sorta di apripista per analoghe iniziative su altri territori che la Confederazione nazionale sta avviando. Ciò per dare uno strumento creditizio adeguato alle nuove normative vigenti e a garanzie di accesso al credito a costi contenuti per dare risposte concrete ai propri associati, a maggior ragione in un momento di grande fragilità imprenditoriale".