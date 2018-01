IMPRESE: ACCORDO FRA API E CAMERA COMMERCIO ITALIANA PER L’UNGHERIA

Milano, 15 gen. (AdnKronos) - Api, l’associazione delle piccole e medie industrie, e la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria hanno firmato un accordo di collaborazione per creare nuove opportunità di sviluppo per le pmi in Italia e Ungheria, attraverso la promozione di servizi e la realizzazione di progetti congiunti. "Con questa intesa -ha spiegato Daniele Guerzoni, vice presidente di Api- si consolida la collaborazione recentemente avviata e finalizzata allo sviluppo dei rapporti tra le imprese dei due Paesi. Sarà un’ulteriore opportunità di business per le associate in una nazione in costante sviluppo economico. Per Api è fondamentale creare sinergie con istituzioni italiane ed estere per supportare le pmi nell’accesso e crescita in nuovi mercati. La Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria è senz’altro un partner con cui costruire solide basi per l’internazionalizzazione".L’intesa con la Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria consentirà l’attivazione di facilities, quali ricerche partner in loco, ricerche di mercati di sbocco per prodotti specifici, servizi di supporto logistici e altri creati in base alle esigenze delle imprese. L'interscambio fra Ungheria e Italia, secondo l'Istat, ammonta a 8.979,7 milioni di euro (+3,7%). Le importazioni hanno raggiunto 4.579,0 milioni di euro (+1,6%) e le esportazioni 4.391,6 milioni di euro (+6,2%). Francesco Maria Mari, presidente della Camera di Commercio Italiana per l’Ungheria, ha spiegato che "tale collaborazione avrà successo in quanto l’Ungheria ha una forte focalizzazione sulle pmi, velocità nelle modalità di erogazione del servizio e orientamento all’innovazione. Le potenzialità dell’economia ungherese sono infatti ancora poco conosciute e probabilmente i già molto positivi dati porranno l’Italia al terzo posto nell’interscambio commerciale con l’Ungheria".